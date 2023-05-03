Samsun'da şarampole düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Terme ilçesinde şarampole düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Melih Bodur'un (29) kullandığı 52 NM 099 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Sakarlı mevkiinde şarampole düşerek yaklaşık 50 sürüklendi.

Beton aydınlatma direğine çarparak duran otomobilin sürücüsü ile araçtaki Fatma Tanar (83), Hamide (58) ve Asım Karayiğit (60) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Tanar, ilk müdahale sonrası Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Tanar, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



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