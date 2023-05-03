Samsun'da ana sınıfı öğrencilerine trafik eğitimi verildi

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde ana sınıfı öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

2023 Yılı Trafik Haftası kapsamında Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından okullarda trafik eğitimlerine devam ediliyor.

Bu kapsamda anaokulu ve birinci sınıf öğrencilerine kırmızı düdük projesi ve trafiğin önemi, polis memuru Mustafa Karaca tarafından anlatıldı.

Eğitimde yol ve çevre, trafikte insanların oynadığı rol, araca inme binme kuralları, araç içinde uyulması gereken kurallar, küçüklerin arkada oturmaları gerektiği, okul servis aracına binerken ve inerken dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında bilgi verildi.

Minik öğrenciler de trafik polislerine sorular yönelterek, meraklarını giderdi.



Etkinlik sonunda öğrenciler, polis aracını inceledi.

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