Bafra'da üzerlerinde ruhsatsız tabanca ile bıçak bulunan 3 zanlı yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde üzerlerinde ruhsatsız tabanca ile bıçak bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bafra Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çilhane Mahallesi'nde bulunan eğlence merkezinde bazı kişilerin üzerinde ruhsatsız silah olduğu bilgisine ulaştı.

Eğlence merkezindeki Y.K, E.S. ve M.P'nin üzerinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ile bıçak bulundu. Polis, şüphelileri emniyete götürdü.

İşlemlerinin ardından Y.K. ve E.S. salıverildi, M.P. ise adliyeye sevk edildi. M.P, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.