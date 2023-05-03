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GÜNCELLEME - Samsun'da eski iş arkadaşını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

AA

GÜNCELLEME - Samsun'da eski iş arkadaşını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde eski iş arkadaşını bıçakla yaralayan şüpheli, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, daha önceden bir yıkamacı dükkanında birlikte çalışan L.K. (19) ile K.C.T. (26) arasında iş yerindeki anlaşmazlıklardan dolayı husumet oluştu.

Konuşmak için Yaşardoğu Mahallesi Tuncay Karataş Bulvarı'nda buluşan L.K. ile K.C.T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.C.T, yanında bulunan bıçakla L.K'yi yaraladı.

Sağlık ekiplerince kentteki bir hastaneye kaldırılan L.K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan K.C.T. ise İlkadım Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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