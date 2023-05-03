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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir üniversitelilerle bir araya geldi:

AA

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "TCG Anadolu Gemisi aslında ilk planlandığı şekliyle çok maksatlı amfibi hücum gemisiydi ama ona biz bir Türk dokunuşu yaptık. Onu bir SİHA gemisine dönüştürdük, ona da yine bir sürü dudak bükenler oldu." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir üniversitelilerle bir araya geldi:

SAMSUN (AA) - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "TCG Anadolu Gemisi aslında ilk planlandığı şekliyle çok maksatlı amfibi hücum gemisiydi ama ona biz bir Türk dokunuşu yaptık. Onu bir SİHA gemisine dönüştürdük, ona da yine bir sürü dudak bükenler oldu." dedi.

Demir, Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü'nde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Samsun Üniversitesi ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii işbirliğinde düzenlenen "Bir De Buradan Bak Perspektif 2023" programında öğrencilerle bir araya geldi.

Programda konuşan Demir, 2023'ün müjdeler yılı olacağından bahsettiklerini ve bunu başardıklarını söyledi.

TCG Anadolu Gemisi'nin dünyada büyük ses getirdiğini belirten Demir, "TCG Anadolu Gemisi aslında ilk planlandığı şekliyle çok maksatlı amfibi hücum gemisiydi ama ona biz bir Türk dokunuşu yaptık. Onu bir SİHA gemisine dönüştürdük, ona da yine bir sürü dudak bükenler oldu. İçeride bunu yapanlar varken dışarıda 'Bu konsept gerçekten çok iyi.’ diyenler oldu. Bu gemin tasarımında İspanyollarla beraber çalıştık. İspanyollarla diyaloğumuzda onlar da bu Anadolu Gemisi’nde ortaya koyulan kavramı, model olarak benimsemek gerektiğini söylediler." dedi.

Çalışmaların akabinde İMECE uydusunu uzaya gönderdiklerini dile getiren Demir, "Uydularımıza uzay tarihçesi kazanmak açısından güzel bir proje. Yanında bir de KILIÇSAT küp uydularını fırlattık. Uzaya da adım atıyoruz. Bütün platformlarımıza dudak bükenler 'Tamam da motoru nerede?' diye sordular. Onlara 'Hangi tarihte motor tasarlamaya başladık ve yapamadık bunu söyleyin.' diyoruz. Başlamadığınız şeyin hesabını nasıl sorarsınız, ama başladık mı çok şükür başladık. Ondan fazla motor projemiz var, üç dört tanesinden sonuç aldık ve Gökbey Helikopterimizi de yerli bir turbo şaft motoruyla uçurmuş olduk. O da başka bir kilometre taşı." diye konuştu.

Dünyada havacılık sektöründe Türkiye olarak tarih yazıldığını dile getiren Demir şöyle devam etti:

"Bir uçak mühendisi olarak uçak mühendislerinin rüyalarının gerçekleştirildiği bir dönemde yaşıyoruz. TB2 ile dünyaya saldığımız namı biliyorsunuz. Arkadan gelen Akıncı, ANKA ve Kızılelma şahane bir uçak. Akabinde de HÜRJET, KAAN, ANKA-3 ve ATAK-2 dört tane platform. Kardeşleriniz, arkadaşlarınız, abileriniz gece gündüz çalışarak bu platformları ortaya çıkardılar. Bunların daha iyilerini hep beraber yapacağız. Sizler daha iyisini yapacaksınız. Bu gençliğe güvenmek çok çok önemli. Beşinci nesil bir savaş uçağı yapmaya girişmek dışarıdan bakanların bize sürekli dudak bükerek yaklaştıkları konu idi. İnşallah orada da attığımız adımları gördünüz. Bunlar gerçekten bir ülkeye kısa zamanda kazandırılacak şeyler değil. Beşinci nesil savaş uçağını yapan beşinci ülke oluyoruz. HÜRJET gibi jet eğitim uçağını yapan belki yedi ülkeden bir tanesiyiz. Dünyada ilk on ekonomi içine girmek isteyen bir ülkenin savunma sanayi konularında havacılık ve uzay konularında olmazsa olmazı, orada da oluyoruz."

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci ise TÜGVA gençlerinin Türkiye Yüzyılı'nda gençlerin yüzyılı olacak şekilde mücadele edeceğini kaydetti.

TÜGVA olarak gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini bildiren Beşinci, "TÜGVA gençliğinin mücadelesi hak, hakikat mücadelesi olacaktır. Davası Peygamber Efendimiz'in davası, Fatih Sultan Mehmet’in davası, Recep Tayyip Erdoğan’ın davası olacaktır. TÜGVA olarak ülkemizin insanının yetiştirirken ihya çalışması yaparken aidiyeti, mensubiyeti bu topraklara ait bütün herkesi paydaş edinmiştir." ifadesini kullandı.

Programa Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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