Samsun'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Osman İnan'ın (31) kullandığı 55 VG 668 plakalı hafif ticari araç, Samsun-Ankara kara yolu Sarıışık Kavşağı'nda aynı yönde seyreden Fethiye Tahirağaoğlu (47) idaresindeki 34 UZ 3358 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan Ahmet Odabaş (38) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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