19 Mayıs'ta deprem bölgesinden gelen öğrencilere yönelik gezi düzenlendi

SAMSUN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde misafir edilen öğrencilere yönelik, "Yeni Evini Keşfet Projesi" uygulamaya konuldu.

19 İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol başkanlığında Fuat Çoban, Selahattin Kuruahmetoğlu, Levent Duman, Sevim İrmiş Engizli, Mehmet Bakır, Mehmet Duran, Sıla Yorgancılar, Filiz Kurdoğlu, Şeyma Ünal ve Ayşegül Yeşildağ'ın yer aldığı proje kapsamında ilçede bulunan depremzede öğrencilere 19 Mayıs ilçesinin doğal güzelliklerinin tanıtılması amacıyla gezi düzenlendi.

Bu kapsamında öğrencilere Fen ve Doğa Okulu, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, Sarıgazel piknik alanı gezdirildi.

Demirkol, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde ilk günden itibaren sahada hizmet verildiğini belirterek, "Bizler de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kardeşlerimizi ilçemizde en iyi şekilde ağırlamak için elimizden geleni yaptık. Bu proje ile ilçemizi öğrencilerimize tanıttık ve sevdirmeye çalıştık. Çocuklarımız yaşadığı illere geri dönse de bizleri unutmayacaklardır. Projemize destek veren 19 Mayıs Belediye Başkanımız Osman Topaloğlu ve Bafra Öğretmenevi Müdürlüğüne teşekkür ediyorum." dedi.





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