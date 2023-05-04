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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun 7. İnşaat Fuarı açıldı

AA

Samsun 7. İnşaat Fuarı açıldı

SAMSUN (AA) - TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından düzenlenen 7. Samsun İnşaat Fuarı, kapılarını ziyaretçilere açtı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki fuarın açılışında yaptığı konuşmada, fuara 81 markanın katıldığını söyledi.

Fuarı 20 bini aşkın ziyaretçinin gezmesinin hedeflendiğini belirten Muş, "İnşaat sektörü ekonomiye pek çok alanda katkısı olan, durduğu zaman da pek çok sektörün üretimini azaltan dinamo bir sektör. Sanayinin, üretimin, turizmin gelişmesi için bunun imkanlarını, altyapısını sağlamanız gerekiyor. Bu da inşaat sektöründen geçiyor." dedi.

Muş, 2022 yılında inşaat malzemeleri sektörünün tüm zamanların en yüksek ihracat rakamlarını gerçekleştirdiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Sektörün bir önceki yıla göre ihracatı yüzde 9,5 artarak, 2022 yılında 33,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. 11 ili etkileyen depremden dolayı orada 800 bin civarında bağımsız bölümün inşası yapılacak. Sektörle yaptığımız görüşmelerde, malzeme tedariğinin sağlanması gerekiyor. Şunu ifade edebilirim, Türkiye'deki inşaat sektörü, inşaat üreticilerinin, malzeme üreticilerinin kapasiteleri oradaki imalatın altından kalkabilecek seviyeyi ulaşmış durumda. Bu da ülkemiz açısından önemli bir başarı, gurur verici bir başarı. Kapasitelerinin belli bir kısmını bile tahsis etmeleri suretiyle oradaki tedariki sağlayabiliyorlar."

Türkiye'nin geçen yıl 254 milyar dolarlık ihracatla yılı kapattığını hatırlatan Muş, Türkiye'nin ilk defa dünya ihracatından yüzde 1'den fazla pay almaya başladığına dikkati çekti.

Bu trendin bu yıl da sürdüğünü dile getiren Muş, "İnşallah bu oranı oransal olarak da miktarsal olarak da artıracağız ama oransal olarak dünya ihracatında ve ekonomisinden aldığımız payı daha da artırmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Muş, Samsun'un ulaşım yolları, lojistik merkezi ve limanıyla önemli potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Geçen sene 1,3 milyar dolarlık ihracatı oldu fakat 2024'ün başından itibaren istatistiklerimizi üretim alanını göre tutacağımız için o şekilde baktığımızda, buranın ihracatı 1,6 milyar dolara çıkıyor. Üretildiği yerden yapılan ihracatı planladığımız zaman, kaydettiğimiz zaman 1,6 milyar dolarlık bir ihracatı var. Toplam ihracatımızdan aldığı pay da yüzde 0,6. Amacımız ilk etapta Samsun'un Türkiye ihracatından aldığı payı yüzde 1'e çıkarmak, daha sonra bunu yüzde 2'ye doğru taşımak olacak. Bu şehrin bunu yapma kabiliyeti var. Yatırımcının yatırım yapabileceği, ham maddesini getirebileceği, ürettiği mamulü satabileceği altyapıyı ve imkanları geliştirilmesi, artacak olan ihracatın bunun karşılayabilmesi... Bunları yapacağız. Samsun'a ikinci serbest bölge hayırlı olsun, önemli ve büyük bir serbest bölge olacak."

TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü ise fuarın 7 Mayıs akşamına kadar ziyaretçilere açık kalacağını söyledi.

Ersözlü, 72 firmanın katıldığı fuara İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bölge illerinden önemli katılım olduğunu dile getirerek, "Fuar geçen yıla oranla yüzde 17'lik büyümeyle açıldı. Sektörün en önemli üreticileri, ihracatçı markaları, sektör temsilcileri fuarda yerini aldı. Yapılan tanıtımlar neticesinde 33 ülkeden ziyaretçiler, iş insanları fuarda katılımcı firmalarla görüşmelere başladı." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Samsun 7. Yapı, İnşaat Malzemeleri, Asansör, Tesisat, Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Doğalgaz ve Teknolojileri Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Fuarın açılışına AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ile davetliler ve ziyaretçiler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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