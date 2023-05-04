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Ticaret Bakanı Mehmet Muş Samsun mitinginde konuştu:

AA

Ticaret Bakanı Mehmet Muş Samsun mitinginde konuştu:

SAMSUN (AA) - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Bunlar tek tek karşımıza çıktılar, tek tek yenilip gittiler. Şimdi birleşip geliyorlar. 10 gün sonra aynı sonu yaşatacağız onlara​​​​​​​." dedi.

AK Parti'den Samsun milletvekili adayı olan Muş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingdeki konuşmasında, 14 Mayıs'ta yapılacak seçim için destek istedi.

Millet İttifakı'na eleştirilerde bulunan Muş, "Bir tarafta dünya lideri, 20 yıllık tecrübe Recep Tayyip Erdoğan, bir tarafta 7 benzemez. 7 benzemezin adayı Kemal Kılıçdaroğlu. 7'li koalisyon bir tek şey için bir araya geliyor. Hizmet yok, üretim yok, geleceği dair umut yok. Tek mutabakat Recep Tayyip Erdoğan'ı indirmek. Ortak paydaları bu ama bugün bu muhteşem meydan, Samsun bize net bir şey söylüyor, başaramayacaksınız. Samsun müsaade etmeyecek. Samsun liderini size yedirmeyecek. Bu 7'li koalisyonun devleti yönetmekle ilgili en küçük bir tecrübesi yok." diye konuştu.

AK Parti'nin tüm seçimlerde milletin teveccühünü aldığını dile getiren Muş, "Bunlar tek tek karşımıza çıktılar, tek tek yenilip gittiler. Şimdi birleşip geliyorlar. 10 gün sonra aynı sonu yaşatacağız onlara." ifadesini kullandı.

Devleti yönetmenin idare ve irade işi olduğunu, iradesi olmayanın devleti yönetme kabiliyeti bulunamayacağını ifade eden Muş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her biri farklı ses çıkaran 7 parçalı bir yapıdan irade çıkar mı? Yönetim çıkar mı? Çıksa çıksa kriz çıkar, kaos çıkar, Türkiye'yi karanlığa sürükleme çıkar. Türkiye'yi bir bilinmeyene taşıma çıkar. Onun haricinde Türkiye'ye buradan bir şey çıkmaz. Devleti yönetmeye talip olan belli bir birikime sahip olmak zorunda, Türkiye'nin meselelerini bilmek zorunda, atılan adımları bilmek zorunda. Şimdi Kemal Bey cumhurbaşkanı adayı, 7 tane de yardımcısı. Kemal Bey ne diyor? Memleketin meselelerinden o kadar bihaber ki yanındaki ekip ganimet paylaşım derdine düştüğü için kendisine onlar da doğru dürüst bilgi vermiyor. Aylar önce, yıl doldurmuş olan asgari ücretten vergiyi kaldırdık, biliyorsunuz. Onu yeni bir vaat olarak söylüyor. Peki bundan bihaber birisine memleket yönetimi emanet edilir mi? Edilmez."

Muş, Millet İttifakı'nın önce 6 parti olduğunu, sonra 7'ye çıktığını belirterek "7'nci parti HDP. Ne zaman masanın üstüne çıktı masanın altından? Bir olay oluyor, İYİ Parti masayı terk ediyor ve gidiyor. Gittikten sonra masaya ağzına geleni sayıyor. 'Kişisel hırslar, kumar masası, noter masası, Türkiye'de milletin iradesini yansıtmaktan çıktı, ortak bir akıl kalmadı burada.' diyor. Bunları söylüyor, söylüyor, 3 gün sonra 'kumar masası' dediği yere, 'noter masası' dediği yere tekrar geri dönüyor ama gittiğinde 6 kişiydiler, geldiğinde 7 kişi oldular. 7'nci kişi HDP, yani PKK'nın siyasi uzantısını da oraya aldılar. Alenen yapıyorlar bunu." dedi.

Siyasette rakiplerle rekabet edilebileceğini ancak önceliğin Türkiye'nin çıkarları olduğunu işaret eden Muş şöyle konuştu:

"Siyasette rekabet edersiniz ama devletin bekasını ilgilendiren, milli birliği ilgilendiren, ülkenin geleceğini ilgilendiren konularda net olursunuz. Türkiye'yi sıkıntıya sokacak ilişki ağının içerisine girmezsiniz. Bugün HDP'nin destek vermesinin, yani KCK'nın, yani PKK'nın destek vermesinin bir karşılığı olacak. Yani yüzde 0,01 oya sahip olan Demokrat Parti, cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık, milletvekilliği alıyorsa HDP'nin ondan oyu çok daha yüksek, o da bir karşılıkla destek verecek. O karşılık şudur; Türkiye'de PKK, bölücü terör örgütüdür. Yıllarca Türkiye'nin bir bölgesini bölmek için uğraştı, terör eylemleri gerçekleştirdi, amacına ulaşamadı. Şimdi HDP üzerinden masaya destek vererek özerlik talep ediyorlar. Peki biz 40 yıl neyin mücadelesini verdik? Samsun 1919'da milli birliği sağlamak için neyin mücadelesini verdi? Madem Türkiye'nin bir bölgesini gözden çıkardınız, bu millet 40 yıl boyunca yüzlerce şehit verdi, gazi verdi ama bir santim bir yer vermedi. Olayın ciddiyetinin farkında olalım. Burada maalesef kirli bir pazarlık var. 15 Mayıs sabaha diyorlar ki, 'PKK'lıları salacağız, çıkaracağız'. Neyin karşılığında? 3 tane oy fazla alacağız diye Türkiye'nin geleceğini riske etmeye değer mi? Bugün maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'nin düştüğü durum budur. Bugün Kemal Bey'in HDP'nin desteğini almak için düştüğü durum ortadadır. Onun için 2018'den, 2011'den çok daha yüksek desteği Cumhurbaşkanı'ma, partimize, Cumhur İttifakı'na hep beraber vereceğiz. Samsun buradan öyle bir tokat atacak ki bu 7'li bir daha bir araya gelemeyecek."

- "Milletimiz Cumhurbaşkanı'nın yanında"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan da Samsun'un büyük bir coşku yaşadığını ifade etti.

Meydanda değerli dava arkadaşlarının, yol arkadaşlarının, Cumhur İttifakı'nda birlikte omuz omuza durduklarının olduğunu söyleyen Karaaslan, "Bugün Samsun'u gelin gibi süsleyen, coşkusuyla enerjisini hissettiren AK gençler var. Bugün burada emekleriyle, fedakarlıklarıyla kapı kapı dolaşıp Cumhuriyet Meydanı'na davet götüren AK kadınlar var. Bugün burada Samsun'unumuzun 17 ilçesinden gelerek, 'Cumhurbaşkanım biz yanındayız, dimdik ayaktayız ve her zaman yanında olmaya devam edeceğiz.' diyen cesur yürekler var." diye konuştu.

Samsun'un 14 Mayıs'ın mesajını verdiğini dile getiren Karaaslan şunları kaydetti:

"Hep birlikte 14 Mayıs'ta en güçlü şekilde Samsun için bir kez daha, Türkiye için bir kez daha doğrunun yanında olmaya var mıyız Samsun? Biz 14 Mayıs'ta devlete oturup masa başında paylaşanlara, makamları birbirlerine dağıtanlara, 'Devlet öyle yönetilmez, devlet yönetmek ciddi bir iştir, bu ülke maceraya atılamaz.' demek için var mıyız? Terör örgütünün ve destekçilerinin, 'Aynı hedefe yürüyoruz.' dediklerine Samsun izin verir mi hiç? Asla vermez ve bu şehrin evlatları İlkadım'dan Salıpazarı'na, Alaçam'dan Terme'ye kadar dört bir yanda vatandaşımız, milletimiz Cumhurbaşkanı'nın yanında."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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