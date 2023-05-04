Alaçam'da "Kitap okuma yarışması" düzenlendi

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SAMSUN (AA) - Alaçam'da ortaokul 8. sınıf öğrencilerine yönelik kitap okuma yarışması gerçekleştirildi.



İlçe genelinden 69 öğrencinin katıldığı yarışmada "Sol Ayağım" kitabını okuyan öğrenciler, Şehit Kadir Kara Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 40 soruluk 60 dakika süren sınava girdi.



Sınavın ardından öğrencilere Şehit Kadir Kara Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından şiir dinletisi sunuldu.

Yarışmada birinci Karahüseyinli Ortaokulu öğrencisi Şevval Tıngır, ikinci Osman Tural İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Gülistan Melisa Çiçek, üçüncü de Şehit Muhammet Ali Aksu Ortaokulu öğrencisi Fatmanur Kök oldu. Dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi.



Şehit Kadir Kara Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Nurcan Bolat, bu yıl ilki düzenlenen yarışmayı bundan sonra her yıl sürdürmeyi planladıklarını söyledi.



Gençlerin okuma kültürünün oluşmasını amaçladıklarını belirten Bolat, "Amacımız gençleri yarıştırmak değil, ne olursa olsun hayattaki zorlukları, engelleri aşmanın bir yolu olduğunu gösteren gerçek bir hayat hikayesi ile sizleri tanıştırmaktı. Sol ayak parmaklarından başka hiçbir yerini hareket ettiremeyen, beyin felci geçirmiş bir kişinin zorlu yaşamını ve zaferini, siz gençlere ilham olsun diye okuttuk." dedi.



Bolat, yarışmaya katkılarından dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özkurt ile Lokman Kağızmanlı, Mustafa Zengin, Ali Gündeş, Sefa Ovalı, Tuğba Özkan, Nilay Ovalı, Zeynep Sinem Gül, Belgin Kırmaz, Hakan Ay ve Ayşe Caniklioğlu'na teşekkür etti.





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