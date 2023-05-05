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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

AA

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekiplerince Orta Mahalle'de bir araç ve içinde bulunanların üzerinde arama yapıldı.

Araçta yaklaşık 141 gram esrar ile 3 bıçak, şüphelilerin üzerinde de 5 gram esrar ile 3 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Araçta bulunan E.B, Y.E.G, M.C.D. ve E.B. gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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