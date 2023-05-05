Salıpazarılı sporcular boksta 6 birincilik kazandı

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SAMSUN (AA) - Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen Okul Sporları Gençler Boks İl Birinciliği müsabakalarında Salıpazarılı 6 sporcu, altın madalya kazandı.

Okul Sporları Gençler B Kategorisi Lise Kademesi Boks İl Birinciliği müsabakaları, Atakum Sporcu Fabrikası'nda yapıldı.



Müsabakalarda Salıpazarı'ndan Anadolu Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Hasan Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Eylül Betül Şahinal, Tuana Zeynep Deniz, Ceylinnur Şahin, Hümranaz Çelebi, Metin Haktan Tuğrul ve Muhammed Emin Sancar, kilolarında birinci oldu.



İl birincisi olan sporcular, Samsun'u Okul Sporları Türkiye Boks Şampiyonası'nda temsil etme hakkı kazandı.



Turnuvada Hasan Emre Akbulut ikinci, Eslem Yaman ve Hamza Osma da üçüncülük elde etti.

3. Kademe Milli Takım Boks Antrenörü Yaşar Giritli ve Batuhan Giritli, desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Halil Akgül ile destek veren ve emeği geçenlere teşekkür ettiler.







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