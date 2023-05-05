Salıpazarı HEM'de kadınlara yönelik ney kursu açıldı

2023 İETT ücretleri ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Halk Eğitim Merkezi (HEM) tarafından kadınlara yönelik ney kursu düzenlendi.



Salıpazarı Engelliler Derneğinde gerçekleştirilen kursa 7 kursiyer katılıyor. Kursların yaz dönemi boyunca devam edeceği belirtildi.



Usta öğretici Nuran Sağlam, AA muhabirine, HEM bünyesinde katılımcılara ney eğitimi verdiklerini söyledi.



Neyin zor bir enstrüman olduğunu ama çalışıldığı zaman insanı hoş sedalara götürdüğünü belirten Sağlam, "Bizler de burada ilgisi olan, ney enstrümanını seven, hobi olarak değerlendirmek isteyen kardeşlerimize, gençlerimize gücümüz yettiğince öğretmeye çalışıyoruz." dedi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.