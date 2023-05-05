Samsun'da sis etkili oluyor

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SAMSUN (AA) - Samsun'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Merkez Tekkeköy, İlkadım, Canik ve Atakum ilçelerinde yoğun sis etkili oluyor.

Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü, sürücüler trafikte seyretmekte zorlandı.

Atakum sahilinin Karadeniz açıklarında da görüş mesafesi düştü.

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