Samsun'da 5 iş yerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde 5 iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlılardan biri tutuklandı, diğerine ise ev hapsi verildi.

Atakum Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, Cumhuriyet ve Yenimahalle mahallelerindeki 5 iş yerinden toplam 10 bin lira ile cep telefonu çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İş yerlerine pencerelerden girildiğini belirleyen ekipler, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Şüphelileri belirleyen polis, V.C. (26) ile akrabası E.C'yi (23) adreslerinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.C, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, V.C'ye ise ev hapsi verildi.

Ele geçirilen para ile cep telefonu da sahiplerine teslim edildi.





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