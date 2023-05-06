Bilek güreşi turnuvalarında derece alan sporcu ödüllendirildi

SAMSUN (AA) - Okul Sporları Gençler Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü, Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda da dördüncü olan Nurdane Söker, ödüllendirildi.
25 Mayıs 1919 Spor Kulübü sporcusu 16 yaşındaki Nurdane Söker, son olarak Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri'nde 55 kilo kadınlarda dördüncü oldu.
Kulüp yönetimi tarafından Nurdane'ye altın hediye edildi.
Kulüp başkanı Kemalettin Ercan, şampiyon sporcular yetiştirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Daha önce Türkiye dereceleri yapan Nurdane Söker evladımızı tebrik ediyorum. Başarı 3 ayaklı sacayağı gibidir. Başarı ailede başlar, antrenör ve eğitimciler, son olarak da kulüp ve benzeri yapıların sporculara tanıdıkları imkanlarla ilgilidir. Kulüp olarak yetenekli gençlerimize elimizden gelen desteği vereceğiz. Bu evladımız inşallah daha büyük başarılara imza atacak. Alınan başarılarda büyük emekleri olan ailesi, antrenörümüz Murat Aktaş ve emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadesini kullandı.
Kulüp yönetim kurulu üyesi Sevda Barut Keleş tarafından başarılı sporcuya hediyesi verildi.
Baba Nurettin Söker de kızıyla gurur duyduğunu dile getirerek, "Sonuna kadar kızımın destekçisi olacağım. Kızıma sağladıkları imkanlardan ötürü kulüp yöneticilerimize teşekkür ederim." dedi.