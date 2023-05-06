Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Samsun'da konuştu:

SAMSUN (AA) - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "15 Mayıs sabahına, güzel bir Türkiye'ye hep beraber uyanacağız. Sizlerden Cumhurbaşkanı'mıza güçlü bir destek, onun çalışmalarını sürdüreceği güçlü bir Meclis istiyoruz." dedi.

Samsun'dan AK Parti milletvekili adayı olan Muş, Canik Kültür Merkezi'nde Sağlık-Sen tarafından düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, insanların yaşam standartlarını yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.

Türkiye'nin güneydoğusunun bölünmek istendiğini dile getiren Muş, "Şimdiye kadar başaramadılar ama hedefleri budur. Buna müsaade etmemek lazım. Türkiye'de şunu milletimizin görmesi, göstermesi lazım. Siyasette şu olur, partiler yarışır, biri iktidara gelir, biri muhalefet olur. Bu doğal olandır ancak HDP ile PKK ile ilişki, bunu ortadan kaldırıyor. Burada milletin tavrını sandık yoluyla göstermesi lazım ki bundan sonra hangi siyasi parti böyle bir siyasete girecekse, bunu bir kere değil, 20 kere düşünmesi lazım." ifadelerini kullandı.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için destek isteyen Muş, "15 Mayıs sabahına, güzel bir Türkiye'ye hep beraber uyanacağız. Sizlerden Cumhurbaşkanı'mıza güçlü bir destek, onun çalışmalarını sürdüreceği güçlü bir Meclis istiyoruz. Meclis önemlidir. Cumhurbaşkanlığı, hükümet olmazsa olmaz ancak onun o bütçeyi, o kanunları yönetecek bir Meclis grubuna da ihtiyacı vardır. Dolayısıyla desteğinizi arzu ediyoruz. Tek amacımız, Türkiye'nin geleceğini daha güçlü kılmaktır." diye konuştu.

Daha sonra aynı yerdeki Romanlar Buluşması'na katılan Muş, seçim çalışmaları kapsamında katıldığı en coşkulu program olduğunu dile getirerek, "En heyecanlı, en iradeli, net şekilde kararını gösteren bir program olduğu kanaatindeyim." dedi.

Burada Bakan Muş'a Selanikspor Kulübü'nün forması hediye edildi.

Muş, Canik Belediyesince Hasan Doğan Spor Salonu'nda düzenlenen Mangala Turnuvası'na da katıldı.

Eğitimin önemine değinen Muş, Samsun'un eğitimde iyi noktaya gelen bir şehir olduğunu söyledi.

Eğitimi daha iyi yerlere taşıyacaklarını vurgulayan Muş, "Her şey Türkiye'nin geleceği için. Burada sizlerin iyi yetişmesi, birikimli yetişmesi, sosyal tarafınızın güçlü olması, Türkiye'nin daha güçlü olacağı anlamına geliyor. Bizim bütün gayretimiz, bütün çabamız sizlerin daha iyi eğitimle yarınların Türkiye'sini inşa edecek şekilde hazırlanması, Türkiye'yi iyi bir noktaya taşımanız içindir." diye konuştu.

Muş, turnuvada dereceye giren öğrencilere de ödüllerini verdi.





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