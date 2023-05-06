Samsun'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Umut Ünal idaresindeki 33 B 0070 plakalı otomobil, Havza-Bafra kara yolu Aslançayır Mahallesi mevkisinde karşı yönden gelen Sezer Songur'un kullandığı 34 ST 9148 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç, yol kenarındaki tarlaya savruldu.

Kazada sürücülerle hafif ticari araçta bulunan Seher Songur yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Umut Ünal, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.





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