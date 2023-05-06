Samsun'da firari hükümlü yakalandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde yakalanan firari hükümlü cezaevine teslim edildi.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğünce, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yürütülen çalışmada, zor kullanma ve tehdit suçlarından hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan B.C.H. şehir merkezinde yakalandı.

Firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

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