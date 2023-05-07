"Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi" Koordinasyon Toplantısı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi" İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.



19 Mayıs İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol başkanlığındaki toplantıya İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Turgay Rizeli, proje koordinatörü Habil Akça ve diğer ilgililer katıldı.



Demirkol, proje ile ilgili bilgi vererek, projenin önemini ve uygulanmasının değerini anlattı.



Akça da projenin yükümlülükleri hakkında bilgi veren video izletti.

Rizeli ise projesinin gönüllülük esasıyla yürütülürse sonuç alınabileceğini vurgulayarak, "Proje doğrultusunda Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bulunan Başpınar Şehit Murat Çınar İlkokulu ile kardeş okul olundu. Okulun ihtiyaçlarının neler olduğu konusunda bilgi alındı ve 50 çift ayakkabı ile 50 kırtasiye seti ihtiyaçlarının olduğu tespiti yapıldı. Bu sete farklı malzemeler de eklenebilir." dedi.

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