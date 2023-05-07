Yakakent'te "Süt Toplama Projesi" uygulanıyor

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Yakakent ilçesinde Kaymakamlık ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından süt toplama projesi uygulanıyor.



Ocak ayında 7 kişi ve ortalama 55 litre ile başlayan çalışma, bugün 70'ten fazla katılımcı ve günlük ortalama 700 litre süt toplama kapasitesine ulaştı.



Proje kapsamında nisan ayında üreticilerden toplam 12 bin litreden fazla süt toplanarak hem üreticinin bütçesine hem de ülke ekonomisine katkı sağlandı.

Kaymakam Abdüssamed Kılıç, proje kapsamında süt toplama faaliyetinin daha da artması ve daha fazla üreticinin kazanç sağlaması için muhtarlarla toplantı gerçekleştirdi.

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