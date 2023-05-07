Havza Çakıralan Mahallesi'nde"afat kurbanı" kesildi

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza İlçesinde "afat kurbanı" kesildi.

Çakıralan Mahallesi Camisi'nde düzenlenen programda mevlit okunarak, afetlerden korunmak ve kazasız, bol kazançlı, bereketli bir tarım sezonu ve için dua edildi.

Duanın ardından kesilen kurban etinden yapılan yemek, katılanlara ikram edildi.

Programa AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Korkmazlı ile vatandaşlar katıldı.

Yılmaz, çiftçilere bol kazançlı bir tarım sezonu diledi.

Çakıralan Mahallesi Muhtarı Ahmet Çavdar da katılımcılara teşekkür ederek, "Bölgemizde yaklaşık 30 mahalle afat kurbanı kesmekte. Bu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederiz." dedi.





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