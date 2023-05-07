Alaçam Harmancık Kavaktepesi Karakucak Yağlı Güreşleri yapıldı

2023 İETT ücretleri ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'un Alaçam ilçesine bağlı Harmancık ve Aşağıkoçlu mahallelerinin ortaklaşa organizesiyle Harmancık Kavaktepesi Karakucak Yağlı Güreşleri düzenlendi.



Organizatörlüğünü Sami Akman'ın yaptığı güreşlere yaklaşık 100 güreşçi katıldı.



Başpehlivanlık güreşinde birinciliği Berkan Çalışkan'ı yenen Doğan Can Ergin kazandı. Güreşlerde üçüncüsü ise Kaan Helvacı oldu.



Güreş ağalığını ise 255 bin lira ile Birol Dinler ve Yalçın Parlak elde etti.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.