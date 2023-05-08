Samsun’da otomobille bisikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun’un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı.

Muhammet S. (36) yönetimindeki 55 AUF 22 plakalı otomobil, Samsun Sinop Karayolu, Bahçeler Mahallesi’nde Kemal G.’nin (48) kullandığı bisikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı bisiklet sürücüsü Ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Muhammet S. ise işlemler için emniyete götürüldü.

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