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Millet İttifakı'nda yer alan partilerin Samsun il başkanları basın açıklamasında bulundu

AA

Millet İttifakı'ndaki partilerin Samsun il başkanları ve milletvekili adayları seçim çalışmalarıyla ilgili basın açıklaması yaptı.

Millet İttifakı'nda yer alan partilerin Samsun il başkanları basın açıklamasında bulundu

SAMSUN (AA) - Millet İttifakı'ndaki partilerin Samsun il başkanları ve milletvekili adayları seçim çalışmalarıyla ilgili basın açıklaması yaptı.

Kentteki bir otelin toplantı salonunda gazetecilerle bir araya gelen il başkanları ve milletvekili adayları, partilerinin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

İl başkanları adına konuşan CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, 12 Mayıs 2023 tarihinde Cumhuriyet Meydanı'nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleştirecekleri Millet İttifakı mitingine vatandaşları davet etti.

Türkel, 14 Mayıs'ta yapılacak seçime kısa bir süre kaldığına işaret ederek, "Millet İttifakı'nın çok kıymetli siyasi partileri, örgütleri ve teşkilatları gecesini gündüzüne katarak milletvekili adaylarıyla birlikte mücadele veriyor, emek veriyor ve halkın iktidarını ilmek ilmek örüyor. Çok iddialı bir söz söyledim, iktidarımızdan önceki son basın toplantısı dedim, bunu inanarak söylüyoruz. Bunu bilerek söylüyoruz. Bunu sahadan aldığımız geri dönüşler, kamuoyu ve anketler sonucu söylüyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla Erzurum'daki Halk Buluşmasında yaşanan gerginliğe de değinen Türkel, "Bu millet ve bu ülke savaşa gitmiyor, seçime gidiyor. Özellikle iktidar partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhur İttifakı bileşenlerine sesleniyorum, artık milleti germeyin. Biz kardeşçe şarkılar söyleyerek, türküler söyleyerek el ele, kol kola, gönül gönüle bir demokrasi şöleni yaşamak istiyoruz." dedi.

Türkel, Millet İttifakı'nın seçim vaatlerini de sıralayarak, "Emeklilere bayramlarda 15 bin lira ikramiye vereceğiz. Biz her eve en az 8 bin 500 lira tutarında ücret girecek diyoruz. Aile destekleri sigortası kapsamında hiçbir çocuk yatağına aç girmeyecek diyoruz. Millet ittifakı olarak her platformda, her ortamda kardeşçe yaşanır bir Türkiye istiyoruz." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun Samsun'da yapacağı miting öncesi 6 il başkanı olarak Samsun Büyükşehir Belediyesinden bir talepte bulunacaklarını da söyleyen Türkel, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan şehrimizde miting yaptığı gün saat 12.00 itibariyle Samsun Büyükşehir Belediyesi hizmetindeki tüm taşıtlar, raylı sistem, otobüsler ve özel otobüsler de olmak üzere ücretsiz olarak hizmet verdi. Cumhuriyet Meydanı çevresindeki büyün kamu alanlarının cepheleri adayların resimleriyle, pankartlarıyla giydirildi. Havaalanından Bafra tarafına, iç bölge tarafına kadar bütün alan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bayraklarıyla, pankartlarıyla döşendi. Meydana, Büyükşehir Belediyesi tuvaletler yerleştirdi. Biz de Samsun'dan 6'lı masanın il başkanları olarak Samsun Büyükşehir Belediyesine bir dilekçe kaleme aldık. Dilekçedeki ifadeleri sizinle paylaşmak istiyorum. "12.05.2023 günü Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun saat 13.30'da vereceği mitingde saat 12.00 itibariyle tramvay, halk otobüsleri ve belediyedeki otobüslerin gün boyu ücretsiz olarak hizmet vermesi, yine uygulandığı üzerine tüm otoparklardan ücret alınmaması, miting alanına su ve tuvalet ünitelerinin yerleştirilmesini rica ederiz.' diye talep yazımızı Samsun Büyükşehir Belediyesine bugün itibari ile ileteceğiz."

Toplantıya, Saadet Partisi İl Başkanı Salih Şen, Demokrat Parti İl Başkanı Mustafa Yaman, Deva Partisi İl Başkanı Kebire Birer Türk ve Millet İttifakı partilerinin Samsun milletvekili adayları katıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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