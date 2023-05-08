Havza'da kapalı sebze pazarının inşası başladı

SAMSUN (AA) - Havza ilçesinde Havza Yöresel Ürün ve Kapalı Pazaryeri'nin inşasına başlandı.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, inşaat alanında incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Pazaryeri projesinin Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) işbirliği ile hayata geçirildiğini belirten Özdemir, "Havza Belediyesi tarafından bir süredir yürütülen ve yaklaşık 3 milyon liraya mal olan istimlak çalışmalarının ardında, projelendirme ve ihale aşamasının sonunda Allah’ın izni ile yer teslimini gerçekleştirerek inşa çalışmalarına başladık. Bizim için çok önemli olan Yöresel Ürün ve Kapalı Pazaryeri projesini hayata geçirmenin gurunu yaşamaktayız." dedi.

Vatandaşlara verdikleri sözleri yerine getirmeye çalıştıklarını vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"İlçemizin önemli ihtiyaçlarından biri olan, halkımızın, ilçemize gelen misafirleri, yöresel ürün üreten üreticilerimizi, pazar esnafımızı yazın tozdan ve sıcaktan, kışın ise soğuk ve çamurdan kurtaracak olan, yine halkımızın sağlıklı, nezih, hijyenik bir ortamda alışveriş yapmalarını sağlayarak hizmet kalitesini artıracak olan Yöresel Ürün ve Kapalı Pazaryeri projemizi inşallah kısa sürede tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. Projemizin hayata geçirilmesinden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'a, milletvekillerimize, DOKAP Başkanımız Sayın Hakan Gültekin'e ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. İlçemize ve pazarcı esnaflarımıza hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

İcadiye Mahallesi'nde mevcut sebze pazarı yanına 2 bin 925 metrekare alanda inşa edilen kapalı sebze pazarında 2 bin 113 metrekare kapalı alan olacağı, 86 tezgahın yer alacağı, 10 tezgahta ise yöresel ürün satışı yapılacağı belirtildi.



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