Samsun İli Yatırım ve İhracat Zirvesi (2)

SAMSUN (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Şu an Samsun ülkemizde üretimi olan 4 bin sanayi ürününün 22'sinde Türkiye'de liderdir. Tam 87 sanayi ürününde üretim kapasitesi bazında Türkiye'de ilk üç arasında yer almaktadır." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakanlığı tarafından Samsun'a bir otelde düzenlenen "Samsun İli Yatırım ve İhracat Zirvesi"nde yaptığı konuşmasına, Süper Lig'e çıkan Yılport Samsunspor'u tebrik ederek başladı.

Tarihi değiştiren "19 Mayıs"ın arifesinde Samsun'da olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Samsun İstiklal Harbi'ni müjdeleyen şehirdir. Bugün başımız dik bir şekilde vatanımızda yaşayabiliyorsak Samsun'da doğan mücadele ruhunun burada yakılan istiklal meşalesi sayesindedir." dedi.

Samsun'un Yatırım ve İhracat Zirvesi ile doğru ve güzel bir adım daha attığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un AK Parti'den 1. sıra Samsun milletvekili adayı olarak gösterildiğine işaret ederek, "Kendisi bu toprakların yetiştirdiği bir isim. Onun gayretleri ve liderliğinde Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay tarihimizde ilk defa yüzde 1'in üzerine çıktı. Bu tarihimizde ilk defa oldu. Hep hedefimizdi, bir türlü gelememiştik. Sayın Bakanımızla birlikte, özel sektörümüz, oda ve borsa üyelerimiz yaptıkları ihracatla sadece miktarsal değil, oransal olarak da tarihi bir başarıya imza attılar. İnanıyoruz ki Sayın Bakanımızın ayağı Samsun'a da uğurlu gelecek. Samsun'un ihracattaki payı binde 6'lardan önce yüzde 1'e şimdi de yüzde 2'ye çıkacak. Yüzde 2'ye çıkması demek zenginlik, bereket, insanlara iş demek. Zaten Mehmet Muş şimdiden farkını icracı vizyonda Samsun'da göstermeye başladı." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, Samsun'un sanayiciler için yeni ihracat ve üretim merkezi olacağına inandığını belirterek, şunları dile getirdi:

"Merkezi konumu, tarım ve sanayiye uygun yapısı, ulaşım imkanları, lojistik merkezli limanıyla Samsun çok cazip yatırım imkanları sunmakta. Aynı zamanda hem Karadeniz'e hem Orta Anadolu'nun denize çıkış noktasıdır Samsun. Şu an Samsun ülkemizde üretimi olan 4 bin sanayi ürününün 22'sinde Türkiye'de liderdir. Tam 87 sanayi ürününde üretim kapasitesi bazında Türkiye'de ilk üç arasında yer almaktadır. Samsun'un ülkemiz ekonomisi için önemini ve değerini herkes görmeli ve bilmelidir. Samsunlu kardeşlerimiz de ecdattan aldıkları güç ve cesaretle geleceği şekillendirmeye Samsun'a değer katan çalışmalar yapmaya davam etmektedir."

- "Son 10 yılda bu kentteki ihracatçı firma sayısı iki katına çıkarak 500'e ulaştı"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de Türkiye'nin son yıllarda her alanda büyük mesafeler katettiğini, üretimde marka ülkelerin başında geldiğini söyledi.

Gültepe, Türkiye'nin, dünyanın hemen her ülkesine ihracat yaptığına işaret ederek, "Geçen yılı 254 milyar dolarlık rekor bir ihracatla kapattık. Şayet paritenin olumsuz etkisi olmasaydı geçen yıl ihracatımız 270 milyar dolara taşınabilecekti. Bu yıl ilk 4 ayı geride bıraktık. Bu dönemde 80,9 milyar dolarla ihracatımıza imza attık. Son 12 aylık ihracatımız ise 251,7 milyar dolar oldu. Ben özellikle yılın ikinci yarısında çok daha umutluyum. İnşallah bu yılı Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir ihracatla tamamlayacağız." dedi.

Türkiye'yi ihracatta ilk 10 ülkeden biri yapma vizyonundan ödün vermeden çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Gültepe, "Bu hedefe yürürken Samsun'dan ve Samsunlu ihracatçılarımızdan hep beraber beklentilerimiz büyük. Samsun'un bu kapsamda büyük bir potansiyeli olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Samsun'un fabrikaları ve OSB'leriyle geçen yıl 171 ülkeye 1,3 milyar dolardan fazla ihracat gerçekleştirdiğini söyleyen Gültepe, şunları kaydetti:

"Türkiye'de toplamda 27 sektörümüz var. Diğer sektörlerimizin de bu rakamları yakalayacak potansiyelleri olduğunu biliyoruz. Samsun'dan toplamda 1400'e yakın farklı ürünün ihracı yapılıyor. Bu gerçekten çok büyük bir çeşitlilik. Ayrıca Samsun'a ihracatta ciddi bir ilgi olduğu görüyoruz. Son 10 yılda bu kentteki ihracatçı firma sayısı iki katına çıkarak 500'e ulaştı. Yakın gelecekte bu sayının ikiye katlanarak devam edeceğini tahmin ediyoruz. Bu şehrin ayrıca kara yolu, demir yolu, deniz yolu ve hava yoluyla güçlü bir lojistik altyapıya sahip olduğunu biliyoruz. Özellikle Samsun Limanı'nın çok geniş bir hinterlandı var. Buradaki lojistik merkezinin kente ayrı bir değer kattığının şahidiyiz. Türkiye'nin ulaşım koridorları adeta bu şehirle kesişiyor. Samsun'un özellikle Karadeniz ülkeleri pazarında ciddi bir potansiyeli var. TİM olarak biz de bu potansiyeli maksimum düzeye çıkarmak için çalışıyoruz."

Samsun Valisi Zülkif Dağlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de Samsun'un sahip olduğu yatırım potansiyeli ve altyapısı hakkında bilgi verdi.

Zirveye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekilleri Fuat Köktaş ve Yusuf Ziya Yılmaz, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Başkan Yardımcısı Salih Zeki Murzioğlu ile çok sayıda iş insanı katıldı.

(Bitti)

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