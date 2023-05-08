Samsun’da kamyonetin çarptığı yaya hastanede öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun’un Bafra ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya hastanede hayatını kaybetti.

Ercan B. (42) idaresindeki kamyonet, Hacınabi Mahallesi Sönmez Çıkmazı Sokak’ta belediyeye ait aşevi aracıyla manevra yaptığı sırada aracın arkasından geçen Fatma Deniz’e (60) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan Fatma Deniz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.