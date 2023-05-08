Samsun'da kaz üreticisi kadınlara eğitim desteği

SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) işbirliğiyle yürüttüğü "Yöresel Tat Tirit İçin Kaz Yetiştiriciliğini Yaygınlaştırma Projesi" kapsamında 30 kadın üreticiye "Kaz Yetiştiriciliği" eğitimi verdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, belediye tarafından kentte tarım ve hayvancılığın gelişmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında çiftçilere çeşitli konularda eğitim desteği de sağlandığı belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ve DOKAP görevlileri tarafından Havza, Kavak ve Ladik ilçelerinde düzenlenen eğitim çalışmalarında çiftçilere Veteriner Hekim Fatih Cır tarafından kaz yetiştirildiği ile ilgili güncel teknikler anlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, tarımsal desteklerin eğitimle güçlendirildiğini dile getirdi.



Çiftçilerin her zaman yanlarında olacaklarını bildiren Demir, şunları kaydetti:



"Yapılan her projenin sürdürülebilir hale gelmesi açısından, bir üreticinin neye ihtiyacı varsa, ayağa kalkacak seviyedeki tüm ihtiyaçlarını belediye olarak karşılıyoruz. Desteklerimizi eğitimlerle de güçlendiriyoruz. 'Yöresel Tat Tirit İçin Kaz Yetiştiriciliğini Yaygınlaştırma Projesi' kapsamında verilen eğitimler de bunlardan biri. Proje ile ilçelerde tiritten geçimini temin eden işletmelere materyal oluşturulacak olup, bulunduğu yerde geçimini temin edecek bireyler oluşturmak, yöresel tatlardan olan kaz tiridi geleneğinin yaşamasına katkıda bulunmak hedeflerimiz arasında. Bu çalışma vesilesiyle bir kez daha projelerimize sağladığı katkı sebebiyle DOKAP yetkililerine teşekkür ediyorum."







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