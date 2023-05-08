OMÜ'lü sporcular Ünilig Judo Türkiye Şampiyonası’ndan 3 altın madalyayla döndü

SAMSUN (AA) - Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) Ünilig (Üniversiteler Ligi) Judo Türkiye Şampiyonası’nda Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Judo Takımı sporcuları 8 madalya, 2 kupa elde etti.

OMÜ'den yapılan yazılı açıklamada, TÜSF tarafından 3–5 Mayıs 2023 tarihleri arasında Sinop Üniversitesinde düzenlenen Ünilig Judo Türkiye Şampiyonası’nda OMÜ Judo Takımı, 3 altın, 2 bronz, 3 gümüş olmak üzere toplamda 8 madalya ve 2 kupa kazandığı belirtildi.

TÜSF Ünilig Judo Türkiye Şampiyonası’ndaki karşılaşmalar, Yüzüncü Yıl Oyunları kapsamında Sinop Üniversitesi bünyesindeki 15 Temmuz Şehitleri Spor Salonu’nda yapıldı.

​​​​​​​Türkiye’deki 31 üniversiteden 108 erkek ve 48 kadın olmak üzere toplamda 156 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada OMÜ Judo Takımı, bireysel ve takım müsabakalarında Emirhan Karahan 60 kilogramda, Ahmet Burak Çuhadar 90 kilogramda, Furkan Güner ise artı 100 kilogramda Türkiye birinciliğini elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ise üniversitenin diğer alanlarda olduğu gibi sporda da iddiasını gösterdiğini dile getirdi. Ünal, şu ifadelerle yer verdi:

"Üniversitemiz adına müsabakalara katılarak önemli başarılar elde etmeniz bizim için çok değerli. Başarılarınız önemli fakat siz bu kuruma sadece madalya ve kupalar elde ederek değil, bu yarışmalara katılmakla da büyük katkı sağlıyorsunuz. Bu süreçte kazandığınız madalya ve kupalar da emeklerinizi taçlandırıyor. Gösterdiğiniz takdire şayan performansınız için sizleri tebrik ediyor, böylesi başarılarınızın gelecekte de katlanarak devam etmesini ümit ediyorum."





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