Samsun'da halk otobüsü öğrenci yurduna girdi

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde halk otobüsü bir minibüsle çarpışarak öğrenci yurduna girdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesine ait 55 BBL 37 plakalı halk otobüsü sürücüsü Yiğit M. seferini tamamlayarak garaja döndüğü sırada Güzelyalı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde sürücüsü henüz belirlenemeyen 55 EL 490 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazanın etkisiyle savrulan halk otobüsü içinde öğrenci olmayan Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Ali Fuat Başgil Erkek Öğrenci Yurdunun demir korkuluklarını aşarak binanın çamaşırhane bölümüne girdi. Binada ve otobüste maddi hasar oluştu.

Yaralanan halk otobüsü sürücüsü ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Minibüs sürücüsü ve beraberindeki 2 kişinin ise kaza sonrası olay yerinden kaçtığı ileri sürüldü.



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