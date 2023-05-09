Vakıf Haftası bu yıl "Emanetin Elçileri" temasıyla kutlanıyor

SAMSUN (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce bu yıl Vakıf Haftası'nın, "Emanetin Elçileri" temasıyla kutlandığı bildirildi.

Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 8-14 Mayıs'ta kutlanan haftanın bu yılki teması "Emanetin Elçileri" olarak belirlendi.

Selçuklular döneminde başlatılan vakıf kültürü, bugün çevre, şehir, eğitim, kültür olmak üzere birçok alandaki hizmete aracılık ediyor.

Türk-İslam vakıf medeniyetinin ayak izlerinin olduğu yurt içi ve yurt dışındaki ecdat yadigarlarına sahip çıkan ve onları gelecek kuşaklara aktaran Genel Müdürlük, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne de dahil olan vakıf eserlerini aynı ihtişamı ile gelecek nesillere ulaştırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, bir düşünceden ve karşılık beklemeksizin yapılan hizmetlerden ibaret olan vakfın "Allah rızası" mefhumunu kazanmanın yegane yolu, hayırda evrensellik ilkesinin kılavuzu olduğunu belirtti.

Vakıfların Selçuklular'dan Osmanlılar'a, oradan da Türkiye Cumhuriyeti'ne miras kalan emanetin elçileri olduğunu işaret eden Aksu, şöyle devam etti:

"Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, 'vakfet, yaşat, yaşa' düsturundan hareket ederek tüm hizmetlerini hiçbir şekilde karşılık beklemeksizin sadece Allah rızasını kazanmak için yapar. Vakıf kurmanın bir kültür ve medeniyet göstergesi olduğu gerçeğinden yola çıkarak alan el ile veren el arasında köprü vazifesini yerine getirir. Ecdadımızdan bizlere miras vakıf eserlerimize Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak sahip çıkıyor, onları restore ederek gelecek kuşaklara aktarıyoruz. Ecdat yadigarı vakıf eserlerimize her zaman sahip çıkıyoruz. Bu konuda bizlerden desteğini esirgemeyen, vakıf sevdalısı olduğunu her zaman dile getiren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve kültürün taşıyıcısı Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür ediyorum."

Aksu, "İçinde bulunduğumuz Vakıf Haftası vesileyle vakıflara gönül veren, vakıf sevgisini taşıyarak kendilerine bu mirası bırakan atalarımızın ruhları şad olsun. Emanetin elçisi olan ve görevlerini başarıyla yürüten Vakıflar Genel Müdürlüğündeki değerli çalışma arkadaşlarıma ve vakıf kültürünü zenginleştiren vakıf dostlarına teşekkür ediyor, 2023 Vakıf Haftası'nın daha çok hayra, daha çok merhamete vesile olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.





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