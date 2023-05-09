Alaçam'da "Kur'an Okumaya Geçiş ve Taç Giyme Töreni" düzenlendi

SAMSUN (AA) - Alaçam İlçe Müftülüğüne bağlı Merkez 4-6 yaş Kur'an Kursu'nda öğrenciler için "Kur'an Okumaya Geçiş ve Taç Giyme Töreni" gerçekleştirildi.



İlçe Müftüsü Orhan Bal, törende yaptığı konuşmada, 4-6 yaş Kur'an kurslarının önemini vurgulayarak, "4-6 yaş kurslarımıza büyük önem veriyor, yavrularımızın İslam'ın aydınlık ilkeleri, milli ve manevi değerlerle yetiştirilmelerine gayret ediyoruz." dedi.

Bu kapsamda güzel bir program düzenlendiğini dile getiren Bal, "Bu güzel manzara bizi hem mutlu ediyor hem de duygulandırıyor. Bir çocuğun bu kadar erken yaşlarda Kur'an ile tanışması, yaratıcısını ve peygamberini bilmesi, ileriki hayatında iyi bir insan olması açısından çok önemli. İnşallah muvaffak olur ve daha nice yavrumuzu Kur'an iklimiyle buluştururuz. Çocuklarımızı tebrik ediyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.



Program sonunda isimleri yazılı pastayı kesen minik öğrencilere taç giydirilerek çeşitli hediyeler verildi.





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