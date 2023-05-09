AK Parti'li Karaaslan, Samsun'da şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti'li Karaaslan, Samsun'da şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi:

AA

AK Parti'li Karaaslan, Samsun'da şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi:

SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Bafra ilçesinde şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Samsun'dan milletvekili adayı olan Karaaslan, Bafra Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir dünya lideri olduğunu ve çok büyük işler başardığını söyledi.

Bunları yaparken çok büyük zorluklar atlattıklarını belirten Karaaslan, "Biz şehitlerimizi ayırmıyoruz. Onların makamı en büyük makam. Nice şehitler verdik bugünlere ulaşabilmek için. Nice canlar feda oldu bu topraklar için. Nice analar gözyaşı döktü bu topraklar için. Dolayısıyla ne kadar büyük emanetin, sorumluluğun altında olduğumuzu biliyoruz." dedi.

Şehit ailelerinin evlatlarının yerini tutamayacaklarını ama "Bizleri de bir evlat gibi görün" dediklerini dile getiren Karaaslan, şöyle devam etti:

"Aile olmamız buradan geliyor. Terör örgütlerinin sözde elebaşları ve vatan hainleri videolar gönderip 'Biz Kılıçdaroğlu ile aynı hedefe yürüyoruz, onu destekliyoruz' diyorsa millet olarak bunun karşısında durmamız gerekir. Birileri, 'Biletimizi aldık dönüyoruz' diyorsa millet olarak oylarımızla bunun karşısında durmamız gerekir. Eğer, 'Kazanımlardan geri adım attıracağız, biz bunları durduracağız, yaptırmayacağız, İHA'lara, SİHA'lara, bu yapılanlara dokunacağız' deniliyorsa bunlardan vazgeçmememiz gerekir. Eğer Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk adımı attığı şehrin evlatlarıysak, Cumhuriyetin kuruluşuna giden yolun ilk adımı bu şehirden atıldıysa, koca bir Anadolu coğrafyasını bu şehir aydınlattıysa, birileri çıkıp, '100 yıllık Cumhuriyeti değiştiriyoruz' diyorsa o zaman buna fırsat vermememiz gerekir. Bu noktada üzerimizdeki sorumluluk sadece bize değil, koca bir millete ait. Milletimizin sorumluluğunun hakkını vereceğine gönülden inanıyorum."

Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın yüzyıllardır aynı yerde olduğunu ama onu çıkaracak irade bulunmadığını vurgulayan Karaaslan, "Otomobil 60 yıl önce de yapılmıştı. O gün hayata geçseydi bugün her şey farklı olabilirdi ama maalesef 50 metre gitti, 'Durdu, benzini bitti' dediler. 'Türkler zaten yapamaz, neden bu işlerle uğraşıyorsunuz? Siz bırakın biz size otomobil göndeririz' dediler ve senelerimiz kayboldu. O İHA'lar, SİHA'lar bugün yapıldı ama. Türkiye başka bir seviyeye geçti. Sözün özü şu, düne göre bugün çok daha güçlüyüz, zor olanı aştık, artık daha kolay olan kaldı önümüzde. İnşallah zorların ardından şimdi çok daha feraha ulaşacağız." diye konuştu.

Karaaslan, bir süre önce Diyarbakır'ı ziyaret ettiğini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha önce yakılıp yıkılan, çukur eylemleri, terörden en çok zarar gören bölgedeydim. Şimdi orası cıvıl cıvıl, gençler gitar çalıyor, çocuklar koşturuyor, insanlar alışveriş yapıyor. Olması gerektiği gibi. Zaten öyle olması gerekir. Senelerdir kepenkleri kapattılar, insanlara zulüm yaptılar, korku iklimini hakim kıldılar, bombalar patlattılar. Sonra Diyarbakır annelerinin yanına gittim. Onların da bambaşka bir acısı var. 11 yaşında, 12 yaşında, 10 yaşında evlatlarını alıp dağlara kaçırmışlar, senelerce haber alamamışlar. Bir kısmı bu süreçte yeni dönmüş ama bir kısmı halen evladının resmi ile gece gündüz orada duruyor, gözyaşıyla nöbet tutuyor. Terör örgütünün siyasi uzantısına bu anneler kepenk kapattırdı. Senelerce onlar esnafa kepenk kapattırmıştı, bu sefer onların kepenlerini anneler kapattırdı. Anne yüreği eğer yanmışsa onun üstüne kimse hesap yapmasın, asla başarıya ulaşamaz."

Karaaslan, Samsun'dan Kovid-19 döneminde 1 milyar dolar ihracat rakamına ulaştıklarını, şimdi bunun neredeyse 1,6 milyar doları bulduğunu sözlerine ekledi.

Karaaslan, daha sonra Hikmet Hacıbaşıoğlu Çocuk Tiyatrosu Resim Atölyesi Kültür ve Sanat Galerisi'ndeki çini kursu ile organize sanayi bölgesinde ziyaretlerde bulundu.

Programlara Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ile AK Parti Bafra İlçe Başkanı İbrahim Semiz de katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hüseynova: Tüm Azerbaycan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçileceğine inanıyor (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Hüseynova: Tüm Azerbaycan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ...
Ticaret Bakanı Muş, Samsun'da iş insanları ve STK temsilcileriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Ticaret Bakanı Muş, Samsun'da iş insanları ve STK ...
Samsun'da jandarma kırsalda yaşayan öğrencilere trafik eğitimi verdi
YEREL HABERLER Samsun'da jandarma kırsalda yaşayan öğrencilere ...
Hüseynova: Tüm Azerbaycan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçileceğine inanıyor
YEREL HABERLER Hüseynova: Tüm Azerbaycan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ...
MS Kampı'na 150 hasta katıldı
YEREL HABERLER MS Kampı'na 150 hasta katıldı
Samsun'da hırsızlıktan hükümlü bir kişi yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da hırsızlıktan hükümlü bir kişi yakalandı
Alaçam'da "Kur'an Okumaya Geçiş ve Taç Giyme Töreni" düzenlendi
YEREL HABERLER Alaçam'da "Kur'an Okumaya Geçiş ve Taç Giyme Töreni" ...
Vakıf Haftası bu yıl "Emanetin Elçileri" temasıyla kutlanıyor
YEREL HABERLER Vakıf Haftası bu yıl "Emanetin Elçileri" temasıyla ...
Samsun´da halk otobüsü ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun´da halk otobüsü ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı
Samsun'da halk otobüsü öğrenci yurduna girdi
YEREL HABERLER Samsun'da halk otobüsü öğrenci yurduna girdi
Otomobilin çarptığı engelli yaya ağır yaralandı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı engelli yaya ağır yaralandı
OMÜ'lü sporcular Ünilig Judo Türkiye Şampiyonası’ndan 3 altın madalyayla döndü
YEREL HABERLER OMÜ'lü sporcular Ünilig Judo Türkiye Şampiyonası’ndan ...
Samsun'da kaz üreticisi kadınlara eğitim desteği
YEREL HABERLER Samsun'da kaz üreticisi kadınlara eğitim desteği
Bocce turnuvasında engelli bireyler karşı karşıya geldi
YEREL HABERLER Bocce turnuvasında engelli bireyler karşı karşıya ...
Samsun'da hafif ticari aracın çarptığı engelli ağır yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da hafif ticari aracın çarptığı engelli ağır ...
Samsun’da kamyonetin çarptığı yaya hastanede öldü
YEREL HABERLER Samsun’da kamyonetin çarptığı yaya hastanede öldü
Samsun'da park halindeki tıra çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da park halindeki tıra çarpan otomobildeki 3 ...
Havza'da kapalı sebze pazarının inşası başladı
YEREL HABERLER Havza'da kapalı sebze pazarının inşası başladı
Bakan Muş: 100 milyar dolar hedefimiz, Türkiye'nin cari açığına katkı sağlayacak
YEREL HABERLER Bakan Muş: 100 milyar dolar hedefimiz, Türkiye'nin ...
Millet İttifakı'nda yer alan partilerin Samsun il başkanları basın açıklamasında bulundu
YEREL HABERLER Millet İttifakı'nda yer alan partilerin Samsun il ...
Samsun İli Yatırım ve İhracat Zirvesi (2)
YEREL HABERLER Samsun İli Yatırım ve İhracat Zirvesi (2)
Samsun İli Yatırım ve İhracat Zirvesi (1)
YEREL HABERLER Samsun İli Yatırım ve İhracat Zirvesi (1)
Samsun'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Samsun'dan kısa kısa
Samsun’da ağaca çarpan otomobil sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Samsun’da ağaca çarpan otomobil sürücüsü yaralandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.