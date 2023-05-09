AK Parti'li Karaaslan, Samsun'da şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi:

SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Bafra ilçesinde şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Samsun'dan milletvekili adayı olan Karaaslan, Bafra Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir dünya lideri olduğunu ve çok büyük işler başardığını söyledi.

Bunları yaparken çok büyük zorluklar atlattıklarını belirten Karaaslan, "Biz şehitlerimizi ayırmıyoruz. Onların makamı en büyük makam. Nice şehitler verdik bugünlere ulaşabilmek için. Nice canlar feda oldu bu topraklar için. Nice analar gözyaşı döktü bu topraklar için. Dolayısıyla ne kadar büyük emanetin, sorumluluğun altında olduğumuzu biliyoruz." dedi.

Şehit ailelerinin evlatlarının yerini tutamayacaklarını ama "Bizleri de bir evlat gibi görün" dediklerini dile getiren Karaaslan, şöyle devam etti:

"Aile olmamız buradan geliyor. Terör örgütlerinin sözde elebaşları ve vatan hainleri videolar gönderip 'Biz Kılıçdaroğlu ile aynı hedefe yürüyoruz, onu destekliyoruz' diyorsa millet olarak bunun karşısında durmamız gerekir. Birileri, 'Biletimizi aldık dönüyoruz' diyorsa millet olarak oylarımızla bunun karşısında durmamız gerekir. Eğer, 'Kazanımlardan geri adım attıracağız, biz bunları durduracağız, yaptırmayacağız, İHA'lara, SİHA'lara, bu yapılanlara dokunacağız' deniliyorsa bunlardan vazgeçmememiz gerekir. Eğer Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk adımı attığı şehrin evlatlarıysak, Cumhuriyetin kuruluşuna giden yolun ilk adımı bu şehirden atıldıysa, koca bir Anadolu coğrafyasını bu şehir aydınlattıysa, birileri çıkıp, '100 yıllık Cumhuriyeti değiştiriyoruz' diyorsa o zaman buna fırsat vermememiz gerekir. Bu noktada üzerimizdeki sorumluluk sadece bize değil, koca bir millete ait. Milletimizin sorumluluğunun hakkını vereceğine gönülden inanıyorum."

Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın yüzyıllardır aynı yerde olduğunu ama onu çıkaracak irade bulunmadığını vurgulayan Karaaslan, "Otomobil 60 yıl önce de yapılmıştı. O gün hayata geçseydi bugün her şey farklı olabilirdi ama maalesef 50 metre gitti, 'Durdu, benzini bitti' dediler. 'Türkler zaten yapamaz, neden bu işlerle uğraşıyorsunuz? Siz bırakın biz size otomobil göndeririz' dediler ve senelerimiz kayboldu. O İHA'lar, SİHA'lar bugün yapıldı ama. Türkiye başka bir seviyeye geçti. Sözün özü şu, düne göre bugün çok daha güçlüyüz, zor olanı aştık, artık daha kolay olan kaldı önümüzde. İnşallah zorların ardından şimdi çok daha feraha ulaşacağız." diye konuştu.

Karaaslan, bir süre önce Diyarbakır'ı ziyaret ettiğini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha önce yakılıp yıkılan, çukur eylemleri, terörden en çok zarar gören bölgedeydim. Şimdi orası cıvıl cıvıl, gençler gitar çalıyor, çocuklar koşturuyor, insanlar alışveriş yapıyor. Olması gerektiği gibi. Zaten öyle olması gerekir. Senelerdir kepenkleri kapattılar, insanlara zulüm yaptılar, korku iklimini hakim kıldılar, bombalar patlattılar. Sonra Diyarbakır annelerinin yanına gittim. Onların da bambaşka bir acısı var. 11 yaşında, 12 yaşında, 10 yaşında evlatlarını alıp dağlara kaçırmışlar, senelerce haber alamamışlar. Bir kısmı bu süreçte yeni dönmüş ama bir kısmı halen evladının resmi ile gece gündüz orada duruyor, gözyaşıyla nöbet tutuyor. Terör örgütünün siyasi uzantısına bu anneler kepenk kapattırdı. Senelerce onlar esnafa kepenk kapattırmıştı, bu sefer onların kepenlerini anneler kapattırdı. Anne yüreği eğer yanmışsa onun üstüne kimse hesap yapmasın, asla başarıya ulaşamaz."

Karaaslan, Samsun'dan Kovid-19 döneminde 1 milyar dolar ihracat rakamına ulaştıklarını, şimdi bunun neredeyse 1,6 milyar doları bulduğunu sözlerine ekledi.

Karaaslan, daha sonra Hikmet Hacıbaşıoğlu Çocuk Tiyatrosu Resim Atölyesi Kültür ve Sanat Galerisi'ndeki çini kursu ile organize sanayi bölgesinde ziyaretlerde bulundu.

Programlara Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ile AK Parti Bafra İlçe Başkanı İbrahim Semiz de katıldı.



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