Samsun'da kamyonetle çarptığı kadının ölümüne neden olan sürücüye adli kontrol

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde kamyonetle çarptığı kadının ölümüne neden olan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hacınabi Mahallesi Sönmez Çıkmazı Sokak'ta geri manevra yaptığı kamyonetle Fatma Deniz'e çarparak ölümüne neden olan sürücü Ercan B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçede dün, belediyeye ait aşevi aracıyla yemek dağıtımı yapan Ercan B. (42), Hacınabi Mahallesi Sönmez Çıkmazı Sokak'ta, kullandığı araçla geri manevra yaparken aracın arkasından geçen Fatma Deniz'e (60) çarpmış, ağır yaralanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Deniz, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Sürücü ise polis tarafından gözaltına alınmıştı.

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