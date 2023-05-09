Terme'de 20 milyon liralık yatırım ihalesini kazanan firma ile sözleşme imzalandı

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SAMSUN (AA) - Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında Terme Makine Sanayi Ortak Kullanım Tesisi için makine alım ihalesi yapıldı.



Terme Belediyesinden yapılan açıklamada, Terme Belediyesi ve Terme Esnaf ve Sanatkarlar Odası iş birliğinde Sanayi Bakanlığı destekli Terme Makine Sanayi Ortak Kullanım Tesisi için makina alım ihalesi sonuçlandı.

Bu kapsamda boyama ve kumlama odaları, sac kesme ve işleme makineleri için ihaleyi alan firma ile sözleşme imzalandı. Bin metrekare kapalı alanda hizmet verecek tesisin kısa zamanda faaliyete geçmesi planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ali Kılıç, yaklaşık 20 milyon liralık yatırımla faaliyete geçirilecek proje ile ilçede makine sanayisinin eksik olan birçok imkanını esnafın ortak kullanımına sunacaklarını belirterek, "Şehir dışından aldığı birçok hizmeti buradan alacak. Daha kolay ve fazla üretimin önünü açarak, ilçemizin istihdamına katkı sağlayacak. Terme Belediyesi olarak ilçemizi daha da ileriye taşıyacak projelere öncülük etmenin gururunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.





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