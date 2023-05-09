Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Vekili Geylan, Samsun'da konuştu:

SAMSUN (AA) - Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Vekili Talip Geylan, "Bu seçim siyasetin seçimi değil. Bu seçim devletin seçimidir, bana göre. Sonuçları itibariyle belki de bu ülkenin önümüzdeki bir asrına istikamet tayin edebilecek bir ehemmiyeti, hüviyeti taşımaktadır"

Türkiye Kamu-Sen Samsun İl Temsilciliğince Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen teşkilat istişare toplantısında konuşan Genel Başkan Vekili Talip Geylan, Kamu-Sen'in 7. dönem toplu sözleşmesine disiplinle hazırlanacağını söyledi.

Türkiye'nin 14 Mayıs'ta seçime gittiğini anımsatan Geylan, "En büyük duamız, niyazımız, temennimiz odur ki, sükunet içerisinde huzur içerisinde bu seçimi atlatalım. Çünkü görüyoruz ki, 14 Mayıs seçimlerini 15 Temmuz hain kalkışmasının rövanş maçı olarak gören bazı mahfiller, toplumumuzda bir infial uyandırmak, bir çatışma, kaos ortamı yaratmak için her tuzakları kullanıyorlar. Buna müsaade etmemek lazım. Tahriklere gelmemek lazım. Ben Türk milletinin demokrasi şuurunun, kültürünün çok sağlam olduğunu biliyorum. Bundan önceki seçimlerde olduğu gibi bu seçimde milletimizin feraseti, basiretiyle en sağlıklı şekilde tamamlayacağız." dedi.

Her seçimde siyaset kurumunun "bu seçim çok önemli, çok hayati bir seçime gidiyoruz" dediğini vurgulayan Geylan, "Bu bir siyasi jargondur. Bana göre bu pazar yapılacak olan 14 Mayıs seçimleri bundan önceki seçimlere göre çok farklı bir hüviyet taşıyor. Ben şahsen şöyle değerlendiriyorum. Bu seçim siyasetin seçimi değil. Bu seçim devletin seçimidir, bana göre. Sonuçları itibariyle belki de bu ülkenin önümüzdeki bir asrına istikamet tayin edebilecek bir ehemmiyeti, hüviyeti taşımaktadır. Böyle görüyorum. Devletimizin elde ettiği kazanımları ya da edeceği muhtemel kazanımların devam edeceği yada riske edilebileceği bir hüviyeti taşıdığına inanıyorum. Dolayısıyla bütün vatanseverlerin de bu şuurla, sorumluluk alması gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Genel Başkanı Ebubekir Sıddık Korkmaz ise Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin önemli bir süreçten geçtiğini kaydetti.

Çevrelerinin seçimi idrak edemeyenlerle dolu olduğunu öne süren Korkmaz, "Güzel, güçlü, lider bir ülke olacaksak onun mimarları sizlersiniz. Yükümüz ağır. Burada kalmış 5 gün. 5 gün yemesek, 5 gün içmesek, 5 gün uyumasak hiçbirimize hiçbir şey olmaz. Bir oy, bir oydur mantığıyla bu 5 günü geçirip Türkiye'nin lider ülke tasarımına gölge düşürmeyeceğiz." diye konuştu.

MHP Samsun Milletvekili Adayı Prof. Dr. İlyas Topsakal da Türkiye Cumhuriyet Devleti'ni geleceğe hazırlayan nesilleri yetiştiren kadrolar olduklarını dile getirdi.

MHP'nin "Türkiye'nin sigortası" olarak görüldüğünü anlatan Topsakal, "Bu dünyanın yeni hali düzensiz. Burada milliyetçiler, ülkücüler bir araya gelirse bir kıymeti olur. Size ancak o zaman değer verirler. Çünkü siz kıymetlisiniz. Siz fikirlerinizi gittiğiniz yerde de savunacaksınız. Doğruyu söyleyeceksiniz. Hiçbir zaman yalanının yanında yer almayacaksınız. Yeriniz ana yapıdır. Yeriniz, doğup büyüdüğünüz, bildiğiniz ana kucağınızdır. O yüzden birliğiniz, bütünlüğünüz, beraberliğiniz çok önemlidir. Bütün milletin gözü Milliyetçi Hareket Partisi'nde." ifadelerine yer verdi.

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