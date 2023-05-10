Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

O.Y. idaresindeki 55 KC 349 plakalı otomobil, Çarşamba-Salıpazarı kara yolu Alibeyli mevkisinde E.Ş'nin kullandığı 55 KJ 420 plakalı otomobille çarpıştı.

Otomobil sürücüleri ile araçlarda bulunan E.Y, E.Y, E.S.Ş. ve K.Ş. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.





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