19 Mayıs Sandık Kurulu Eğitim Toplantısı yapıldı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde AK Parti Sandık Kurulu Eğitim Toplantısı gerçekleştirildi.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Belediye Düğün Salonu'ndaki konuşmasında, demokrasinin temelinin sandıklar olduğunu söyledi.



Seçimin en önemli aşamasının sandıklara sahip çıkmak olduğunu vurgulayan Topaloğlu, "Sandıklara sahip çıkacağız, demokrasiye sahip çıkacağız. 14 Mayıs seçimleri ülkemizin geleceği açısından dönüm noktası bir seçim olacak." dedi.



AK Parti 19 Mayıs İlçe Başkanı Fatih Seven da yürüttükleri çalışmalarda gerçekleşen ve gerçekleştirilecek projeleri anlattıklarını dile getirerek, "İnşallah 14 Mayıs seçimleri ülkemiz adına hayırlı olacak. Cumhurbaşkanımız önderliğinde daha yapacak çok projelerimiz var." ifadesini kullandı.



Program, sandık görevlilerine eğitim filminin izletilmesinin ardından sona erdi.

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