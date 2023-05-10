19 Mayıs ilçesinde Çandır Mahallesi Köy Konağı açıldı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Çandır Mahallesi'nde yapımı tamamlanan köy konağının açılışı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, açılış töreninde yaptığı konuşmada, açılışı yapılan köy konağının hayırlı uğurlu olmasını diledi.



Konağın yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Topaloğlu, "Pazar günü çok önemli bir seçim olacak. Cumhur İttifakı olarak zaferle ayrılacağımıza şüphemiz yok. Vatandaşlarımız, Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar göreve getirecektir. Ülkemizin 21 yılda nereden nereye geldiğini hepimiz görüyoruz." ifadelerini kullandı.





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