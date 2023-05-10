Çarşamba'da "Bağımlılıkla Mücadele Semineri" düzenlendi

SAMSUN (AA) - Çarşamba İlçe Sağlık Müdürlüğü, Yeşilay Danışmanlık Merkezi, Samsun Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğinde "Bağımlılıklarla Mücadele Semineri" gerçekleştirildi.

Çarşamba Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu kararı doğrultusunda Bilişim Haftası dolayısıyla Cemil Şensoy Kültür Merkezi'nde Kur'an kursu öğreticileri, müftülük personeli, okul müdürleri, okul öncesi öğretmenler, rehber öğretmenler, sevgi evleri personeli, kurum amirleri, muhtarlar ve diğer kurumların personeline yönelik seminer düzenlendi.



Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, bağımlılıkla mücadele kapsamında çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Çarşamba Kaymakamlığı olarak bağımlılıkla mücadele eylem planı hazırladık. Burada hedef kitle gençlerimizdir. Çünkü gençlerimiz bizim geleceğimizdir. Onları bağımlılıkla mücadelede ön planda tutmamız gerekiyor." dedi.

İlçe Sağlık Müdürü Muhammet Faruk Akyüz de bağımlılığın birçok türü ile mücadele edildiğini anlatarak, "Mayıs ayının ilk haftası, Bilişim Haftası olarak kutlanmakta. Teknoloji bağımlılığı hakkında da bilgi sahibi olacağız. İlçe sağlık müdürlüğümüz ve diğer tüm arkadaşlarımız etkin ve kararlı mücadelenin bir parçası olacaktır." ifadesini kullandı.



Yeşilay Danışmanlık Merkezinde görevli sosyal çalışmacı Tülay Barulay ise Yeşilayın çalışmalarından bahsederek, "Bağımlılıkla sadece ülkemizde değil, dünyada da çok büyük problem haline geldi. Gençlerimizin farklı bağımlılık türleriyle yaşadığı problemlere farklılık kazandırmayı önemsiyoruz. Alkol, madde, tütün, davranışsal bağımlılıklar, teknoloji ve kumar olmak üzere her türlü bağımlılıkla ilgili çalışmalar yürütüyoruz." diye konuştu.

OMÜ Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Figen Çavuşoğlu da bağımlılığın ne olduğu ve bağımlılıklardan korunmak için neler yapılması gerektiğiyle ilgili bilgi verdi.



Seminerde Samsun Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de dijital bağımlılıklar, internet dolandırıcılığından korunma, güvenli internet kullanımı hakkında bilgilendirmede bulundu.



Seminerin ardından Kaymakam Yıldırım, İlçe Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti.



Seminere Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, İlçe Emniyet Müdürü Barik Çiçek, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Kemal Celik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir, İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli psikolog Gökhan Cüre ve sosyal çalışmacı Furkan Arın da katıldı.







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