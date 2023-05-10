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Havza Belediyesince Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi

AA

Havza Belediyesince Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi

SAMSUN (AA) - Havza Belediyesi tarafından 10 -16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında engellilere yönelik program gerçekleştirildi.

İlçedeki özel bir tesiste düzenlenen programda Kaymakam Cengiz Nayman ve Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, engellilerle sohbet etti.

Nayman, her zaman engellilerin yanında olduklarını belirterek, "Pırıl pırıl parlayan özel çocuklarımız ile olmak, bizler için her zaman mutluluk kaynağı. Havza Kaymakamlığı olarak sizlere her zaman kapımız açık." dedi.

Özdemir de Havza Belediyesi olarak engellilerin ihtiyaçlarının her zaman öncelikleri olduğunu vurgulayarak, tüm engellilerin Engelliler Haftası'nı kutladı.

Programa Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Kurt, Muzaffer Tahmaz Özel Eğitim İş Uygulama Okulu Müdürü Erkan İyiliksever, özel eğitim öğretmenleri, özel öğrenciler ile Havza Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi kursiyerleri katıldı.


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