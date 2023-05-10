Yakakent'te Karayolu Trafik Haftası etkinliği düzenlendi

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SAMSUN (AA) - Yakakent'te Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Karayolu Trafik Haftası kapsamında İlçe Emniyet Amirliği Trafik Denetleme Bürosu görevlilerince ilçede geçmiş yıllarda yaşanan trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin aileleri ziyaret edildi.



Hafta dolayısıyla farkındalık oluşturmak amacıyla ilçede insan yoğunluğunun olduğu yerlere bilgilendirme görselleri ve pankartları asıldı.



Yakakent Erdoğan Cebeci İlkokulu öğrencilerine de polis ekiplerince trafik haftası kapsamında bilgilendirme yapılarak çeşitli hediyeler verildi.

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