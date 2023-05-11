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Havza'da jandarmadan "Yolların Dili Projesi" eğitimi

AA

Havza'da jandarmadan "Yolların Dili Projesi" eğitimi

SAMSUN (AA) - Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı Havza Jandarma Trafik Timi tarafından Karayolu Trafik Haftası nedeniyle "Yolların Dili Projesi" kapsamında öğrencilere yönelik farkındalık eğitimi verildi.

Kırsal mahallelerde bulunan okullarda düzenlenen eğitimler kapsamında Ilıca İlk ve Ortaokulunda da öğrencilere ve öğretmenlere yönelik farkındalık eğitimi düzenlendi.

Jandarmanın verdiği eğitimde Trafik Haftası'nın bu yılki sloganının "Bu Yolda Sana Çok Güveniyoruz" olduğu hatırlatılarak öğretmen ve öğrencilere temel trafik kuralları, trafik işaret levhaları, karşıdan karşıya geçişler, okul geçidi ve yaya geçitleri ile bisikletlerin kullanımı, bisiklet kullanırken koruyucu malzemelerin önemi, servis araçlarına inme binme kuralları, okul taşıtı içinde uyulması gereken kurallar, emniyet kemerinin kullanımı ve takılmasının önemi ilgili konular üzerinde duruldu.

Eğitimde ayrıca öğrencilere "Yolların Dili Projesi" projeksiyon cihazı ile yansıtılarak temel trafik kurallara hakkında kısa animasyon film gösterimi yapıldı.

Eğitim sonunda Jandarma Trafik timi tarafından öğrencilere çeşitli hediyeler verilerek çikolata dağıtıldı.

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