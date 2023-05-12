Alaçam'da "Gençlik Haftası" dolayısıyla turnuvalar düzenlendi

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Alaçam ilçesinde, Gençlik Haftası dolayısıyla çeşitli alanlarda turnuvalar gerçekleştirildi.



Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Alaçam Spor Salonu'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında liselerden katılımla dart, masa tenisi ve voleybol turnuvaları düzenlendi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cansu Keskin Karaaslan, hafta boyunca yaptıkları sportif turnuvalara ilçedeki tüm liselerden katılım sağlandığını belirterek, "Gençlerimizi bu tür etkinliklere, faaliyetlere katarak beraber olmak istedik. Turnuvalara üç branşta 120 öğrencimiz katıldı." dedi.

Güzel bir etkinlik olduğunu anlatan Karaaslan, "Faaliyetin organizasyonluğunu yapan spor uzmanı Ayşe Şeyhoğlu'na, müsabakalarda hakem olarak görev yapan arkadaşlarımıza, katılım sağlayan tüm liselerimize, okul müdürlerimize, beden eğitimi öğretmenlerimize ve tüm gençlerimize teşekkür ederim." ifadesini kullandı.





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