Havza'da sandık görevlilerine eğitim verildi

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SAMSUN (AA) - Havza İlçe Seçim Kurulunca, 30 bin 275 seçmenin oy kullanacağı ilçede görev alacak sandık başkanı ve memurlara eğitim verildi.

Havza Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki eğitime 142'si sabit, biri seyyar olmak üzere 143 sandıkta görevli 286 görevli katıldı.

Havza İlçe Seçim Kurulu Müdürü Güldane Gün tarafından verilen eğitimde katılımcılara seçimde kullanılacak malzemeler, dikkat edilecek hususlar, sandık kurulu üyelerin görevleri, ittifak oylarında dikkat edilecek konular anlatıldı.

Seçim sandığında görevli memurların dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Gün, "Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği oyları tek bir zarfta kullanılacak ve zarflar muhakkak mühürlü olacak. Bu yıl seyyar sandık uygulaması ilk defa yapılacak. Seyyar sandıkta daha önceden yatağa bağlı olduğunu gösterir raporu olan ve bize müracaat eden vatandaşlarımız oy kullanacak." dedi.

Gün, huzur içinde olumsuzluk olmadan seçim sürecini bitirmeyi amaçladıklarını kaydetti.





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