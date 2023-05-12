Ragbi Milli Takımı'nda Samsun'dan Mehmet Emin Kılıç da yer alıyor

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SAMSUN (AA) - Türkiye 15'li Ragbi Erkek Milli Takımı'nın, Avrupa Konferans 2 Güney Ligi Grup Müsabakaları'nda 13 Mayıs Cumartesi günü Karadağ ile deplasmanda yapacağı maçın kadrosunda Samsun Bafra'dan Mehmet Emin Kılıç da yer alıyor.



15'li Ragbi Erkek Milli Takımı'na seçilen Mehmet Emin Kılıç, Karadağ'ın Madzarica Stadı'nda yapılacak maçta Samsun'u temsil edecek.

Bafra Ragbi Takımı Antrenörü Tamer Turan, oyuncularının milli takıma seçilerek milli formayı giymesinin mutluluk ve gururunu yaşadığını vurgulayarak, bunun ilçede ragbinin gelişimi açısından önemli bir aşama olacağını kaydetti.





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