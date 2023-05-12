Alaçam Şehit Kadir Kara Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden şiir dinletisi

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SAMSUN (AA) - Alaçam Şehit Kadir Kara Anadolu İmam Hatip Lisesinde şiir dinletisi gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün "Müfredattan Marifete Kültür Nesli Projesi" kapsamında meslek dersleri öğretmeni Ayşe Caniklioğlu koordinatörlüğünde "Şiirden Şuura" isimli şiir dinletisi yapıldı.



Şiir dinletisinde görev alan öğrencilere okul idaresi tarafından katılım ve onur belgesi verildi.

Okul Müdürü Nurcan Bolat, programın sonunda Caniklioğlu'na teşekkür plaketi sundu.





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