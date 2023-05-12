Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Havza'da tanıtıldı

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SAMSUN (AA) - Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Samsun'un Havza ilçesinde sergilendi.



Kevser Parkı Meydanı'na getirilen Togg, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Vatandaşlar aracın içini inceleyerek fotoğraf çektirdi.

Vatandaşlar, Togg ile gurur duyduklarını belirtti.

Aracı inceleyen Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, yerli otomobil hamlesinin Türkiye'yi dünyada rekabet edebilen bir ülke yapacağını belirterek, "Bu gurur hepimizin. 'Yapamazsınız, satamazsınız, fabrikası yok' diyenler hüsrana uğradı. Bize bu gururu yaşatan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum." dedi.

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