Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Samsun'da konuştu:

SAMSUN (AA) - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Toplum mühendislikleri, siyaseti dizayn etme, milletten kopuk, millete rağmen iş yapma, hiçbir zaman bu topraklarda işe yaramadı. Hiçbir zaman bu topraklarda karşılık bulamadı." dedi.

Samsun'dan AK Parti milletvekili adayı gösterilen Muş, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret ederek belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Kevser Parkı'nda vatandaşlarla bir araya gelen Muş, yaptığı konuşmada, 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek seçimlerde alınacak sonuçlarla ülke için yürütülen çalışmaları sekteye uğratmadan 2028 yılına kadar yollarına devam edeceklerine inandığını söyledi.

Türkiye'nin geleceğinin her şeyden daha önemli olduğunu vurgulayan Muş, güçlü bir lider olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek istedi.

Algı operasyonlarına, toplum mühendisliklerine toplumun şimdiye kadar pabuç bırakmadığını dile getiren Muş, şöyle konuştu:

"1990'lı yılları hatırladığımızda, 10 milletvekili istifa ediyor, oraya geçiyor. 20 milletvekili istifa ediyor, oraya geçiyor. Bakanlık verirsen oradan istifa ediyor, oraya geçiyor. Bugün de bakıyorsunuz, seçime 2 gün kala cumhurbaşkanı adayı ayrılıyor. '45 günde yaşadığımı 45 yılda yaşamadım.' diyor. O baskıyı kimin yaptığını, bu işin içerisinde kimin olduğu gayet iyi biliniyor. Toplum mühendislikleri, siyaseti dizayn etme, milletten kopuk, millete rağmen iş yapma, hiçbir zaman bu topraklarda işe yaramadı. Hiçbir zaman bu topraklarda karşılık bulamadı. Bunu en güçlü yapanlar 28 Şubat'ta yaptılar. Milletvekillerini oradan çıkardılar, diğer tarafa transfer ettiler. Azınlık hükümeti kurdular. 2002'de millet topyekun temizlik yaptı. Dolayısıyla her birinizden ayrı ayrı destek istiyoruz. Pazar günü bir bayram temizliği ile yaptıkları mühendislikleri, üç beş oy almak için giriştikleri HDP ile ilişkileri, farklı gruplar ile ilişkileri bir hafta sonu temizliği ile temizleyip hep birlikte memleketin gündeminden çıkaralım."

Muş, daha sonra esnaf odaları ile dernek ziyaretlerinde bulundu, AK Parti Havza Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti, Havza Organize Sanayi Bölgesi'nde yatırımcılarla bir araya geldi.

Ardından Vezirköprü Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Cumhur İttifakı Halk Buluşması'na katılan Muş, geçen seçimlerde Vezirköprü'de yüksek oy aldıklarını ama bu seçimde bunun üzerine çıkmaları gerektiğini söyledi.

Topluca gelen muhalefet partilerinin topluca gitmesi gerektiğini dile getiren Muş, "Burası bir Osmanlı beldesi. Osmanlının tokadı meşhurdur. Şimdi sağlam bir Osmanlı tokadı atmamız lazım." dedi.

Pazar günü yapılacak seçimde iki önemli işlerinin bulunduğunu belirten Muş, "Birincisi, Recep Tayyip Erdoğan'ı güçlü şekilde desteklemek ve Meclis çoğunluğunu sağlamak. İkincisi ise bir pazar temizliği ile bu siyaset anlayışını temizlemek. Tabii bunların yanı sıra sandıklara da sahip çıkacağız. Sayımda görevimiz olsun ya da olmasın gözlemci olacağız." diye konuştu.

Türkiye'nin zor zamanlardan geçerek güçlendiğini, daha da güçleneceğini vurgulayan Muş, "Bir dönem terörle anılan, patlama ve şiddetlerle, terör eylemleri ile anılan bölgelerde artık petrol fışkırıyor. Demek ki bu terörü birileri ülkemizin başına bela etti, bu kaynaklar ülkeye kazandırılmasın diye. Türkiye, bu dönemdeki mücadelesi ile terörü minimize etti. Artık acı haberler gelmiyor. Bunun için güçlü hükümet lazım." ifadelerini kullandı.

Mitinge AK Parti Samsun milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz ve Fuat Köktaş, Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Kurt, MHP İlçe Başkanı Murat Gökduman, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Fatih Koç da katıldı.



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